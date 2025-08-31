Haberler

Husiler, İsrail Saldırısında Hükümet Kaybetti

HUSİLERİN DUYURUSU

Yemen’deki Husiler, üst düzey Husi siyasetçilerin İsrail’in düzenlediği hava saldırısında ölümlere yol açtığını bildirdi. 28 Ağustos’ta Sana’ya gerçekleştirilen saldırıda, Yüzyüze geldikleri Husi hükümetinin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile birlikte bazı bakanların hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Saldırıda bazı kişilerin yaralı olarak kurtulduğu ve tedavi süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL’İN AÇIKLAMASI

İsrail tarafından yapılan resmi açıklamada ise, Perşembe günü gerçekleşen hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin yanı sıra Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor.

Denizli’de Patron Tutuklandı, İşçi Öldü

Denizli'deki bir fabrikada çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fabrika sahibi, olay sonrası işçiyi bırakarak polise ihbarda bulundu ve tutuklandı.
Defne’de Bina Yıkımında Kaza Anı

Defne'de beş katlı bir bina kontrollü şekilde yıkılırken, operatör ani bir manevra ile enkazın altına girmekten son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

