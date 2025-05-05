Husiler, Saldırılara Karşı Destek Vurguladı

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, Israel’in Yemen’e yapılan saldırılarının Husileri (Ensarullah Hareketi) Gazze Şeridi’nde yürütülen “soykırım savaşı”na verdiği destekten vazgeçiremeyeceğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’in el-Hudeyde kenti ve limanındaki sivil yerleşim yerlerini hedef alan vahşi siyonist saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz” ifadesi yer aldı. Açıklamada, İsrail’in bu saldırılarının devlet terörü niteliğinde olduğu vurgulandı. Hamas, “Savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun hükümeti, masum sivillere yönelik süren soykırıma karşı Yemen ve Ensarullah’ın (Husiler) Gazze’ye verdiği destekten vazgeçirme çabalarında başarısız olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

ISRAEL’İN YAPTIĞI SALDIRILAR

Açıklamada, Husilerin dün düzenlediği İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na yönelik füze saldırısına dikkat çekildi. Bu saldırının, İsrail’in “güçlü bir tokat yediği” ve “imajının yerle bir olduğu” ifade edildi. İsrail’in, Filistin halkı ve bölge halklarına yönelik saldırıları hakkında uyarılar yapılırken, Arap ve İslam dünyasına İsrail’e karşı birlik olma çağrısı yapıldı. Daha önce Husilerden gelen açıklamada, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıların Hudeyde Limanı’na büyük zarar verdiği, ayrıca Husilere ait çimento fabrikalarının hedef alındığı belirtildi.

NETANYAHU’DAN TEHDİT

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen’deki Husilere yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Husilerin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı vurmasının ardından Netanyahu, İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyledi. “ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Yemen’deki Husiler, dünkü saldırıda İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef almıştı.