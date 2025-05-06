Husiler, Saldırılarda 7 Ölü 74 Yaralı

HUSİLERİN AÇIKLAMASI

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD ve İsrail tarafından başkent Sana ile Umar kentine yönelik yapılan hava saldırılarında, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 74 kişinin yaralandığını bildirdi. Husilere ait Sağlık Bakanlığı, “Sana Havaalanı, Umran Çimento Fabrikası, Asr bölgesi ve Haziz elektrik santraline yönelik saldırılarda 7 kişi şehit oldu, 74 kişi yaralandı.” açıklamalarında bulundu.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Husiler, İsrail ordusunun başkentteki Sana Havalimanı’nın da bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenlediğini aktardı. Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir bildiriye kadar bu havalimanından tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

İsrail, bu hava saldırılarının, Yemen’deki Husiler’in 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzelerle hedef almasının ardından yanıt olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.