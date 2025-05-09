Husiler, Tel Aviv Havalimanı’nı Hedef Aldı

HUSİLERDEN TEL AVİV HAVAALANINA SALDIRI

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik füze ile hedef alındıklarını açıkladı. Husi silahlı kuvvetlerine ait Askeri Sözcü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram üzerinden açıklama yaptı. Seri, Husi füze birliklerinin Ben Gurion Havalimanı’na karşı hipersonik balistik füzeyle “nitelikli askeri operasyon” gerçekleştirdiğini belirtti.

FÜZE HEDEFE ULAŞTI

Seri, yapılan operasyonun başarılı olduğunu ve füzenin hedefini vurduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail’in füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleyememesi sebebiyle birçok İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını vurguladı. Havalimanındaki uçuşların bir saat boyunca durdurulduğunu da aktardı.

İHA İLE İKİNCİ SALDIRI

Sözcü Seri, Tel Aviv’in Yafa bölgesinde de stratejik bir İsrail hedefine “Yafa” tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerinin bilgisini verdi. Husi milislerinin gerçekleştirdiği bu eylemler, bölgedeki gerginliği artıran önemli gelişmeler arasında yer alıyor.