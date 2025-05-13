Husiler, Tel Aviv Havalimanı’nı Vurdu

HUSİLERDEN FÜZE SALDIRISI AÇIKLAMASI

Yemen’deki İran destekli Husi grubu, İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik füze ile hedef aldığını açıkladı. Husi silahlı kuvvetlerinin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu konu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi paylaştı. Füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı’na yönelik hipersonik balistik füzeyle “askeri operasyon” düzenlediğini belirten Seri, füzenin hedefe ulaşarak başarı sağladığını ifade etti.

HEDEF VURUŞU VE SONUÇLARI

Seri, gerçekleştirilen saldırının ardından milyonlarca İsraillinin sığınaklara geri çekilmesine neden olduğunu ve havalimanındaki tüm faaliyetlerin yaklaşık bir saat süreyle durduğunu aktardı. Saldırının, “mazlum Filistin halkına destek ve Gazze’deki İsrail soykırımına ret” amacı güttüğünü söyleyen Seri, havalimanında uygulanan uçuş yasağını da tekrar gündeme getirdi. Diğer taraftan, İsrail ordusu Yemen’den atılan bir füzenin başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu.