Husiler, USS Harry S. Truman’ı hedef aldı

HUSİLERİN SALDIRILARI HIZ KESMİYOR

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Al Masirah TV’ye verdiği mülakatta, “Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere saldırı düzenledi. İkinci operasyon ise USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere yönelik gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu. Yemen’deki İran destekli Husi grubu, ABD’nin saldırılarına yanıt vermekten çekinmiyor ve militarist eylemlerini sürdürüyor.

KIZILDENİZ’DE İKİ OPERSYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saree, Kızıldeniz’de ABD ordusuna ait gemileri hedef aldıklarını ifade etti. “Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden gemilere 2 seyir füzesi ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledik” şeklinde konuştu. Umman Denizi’nde gerçekleştirdikleri saldırıya da değinen Saree, “İkinci operasyon ise deniz kuvvetleri, füze birlikleri ve İHA birimleri tarafından Umman Denizi’nde, USS Carl Vinson ve ona eşlik eden gemilere karşı gerçekleştirildi. Üç seyir füzesi ve 4 İHA kullanıldı” dedi. Her iki operasyonun da hedeflerine başarıyla ulaştığının altını çizen Saree, ABD ordusundan ise henüz bir açıklama gelmediğini bildirdi.

ABD ORDU EMRİYLE SALDIRIYA GEÇTİ

ABD ordusu 15 Mart’ta, dönemin Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik büyük çaplı hava saldırılarına başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu operasyonların amacının ABD çıkarlarını korumak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek olduğu bilgisini verdi.