Husilerden ABD Gemilerine Füze Saldırısı

HUSİLERDEN ABD’YE CEVAP

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamalarla ABD’nin Yemen’e yönelik düzenlediği askerî operasyonlara yanıt verdiklerini duyurdu. Bedir Gazvesi’nin yıl dönümünde gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili olarak, “zulüm ve kibre karşı İslam’ın mücadelesinin devamı” olarak Kızıldeniz’in kuzeyindeki bir uçak gemisinin balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Ayrıca, Yemen’e yönelik saldırı hazırlığının başarılı bir şekilde engellendiğini vurgulayan Seri, saldırılar sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

ASKERİ TIRMANIŞ SEÇENEĞİ

Seri, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin “daha fazla askeri tırmanış seçeneği” konusundaki açıklamalarına dikkat çekerek, ABD’nin saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi’ne yardımlar ve temel ihtiyaçların girişine izin verilene kadar deniz bölgesindeki engellemenin devam edeceğini ifade etti. Husiler, İsrail’e karşı deniz ablukası uygulayacaklarını ve ilan edilen operasyon bölgesindeki İsrail gemilerini engelleyeceklerini vurguladı.

İSRAİL’E UYARI

7 Mart’ta yapılan açıklamada, Husiler, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıdığını, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformundan orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini aktardı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıların askerî güçlerini daha da geliştireceğini belirterek, “gerginliğin tırmandırılmasına karşı tırmandırarak yanıt vereceklerini” ifade etti.

SALDIRILAR VE HEDEFLER

Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ve saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını bildirdi. Ayrıca, İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın bulunduğu bölgelerde düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.