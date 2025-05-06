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Husilere Saldırıları Durduruyoruz Açıklaması

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretinden önce “Husilere saldırıları durduruyoruz” dedi. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Orta Doğu’ya yapacağı ziyarete dair “çok olumlu” bir duyuru yapacağını açıkladı. Bu duyurunun perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılabileceğini ifade eden Trump, detaylar hakkında bilgi vermedi.

YEMEN’DEKİ HUSİLER VE ABD BOMBARDIMANLARI

Açıklamasının bir kısmında Trump, Yemen’deki Husilere yönelik düzenlenen ABD bombardımanlarının “derhal durdurulacağını” ifade etti. Trump, “Bombalamaları şu andan itibaren durduruyoruz. Gemileri patlatmayacaklarına dair verdikleri söze güveneceğiz” dedi.

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