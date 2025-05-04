Husilerin Füzesi Ben Gurion Havalimanı’na Isabet Etti

FUZE SALDIRISIYLA YARALANMALAR OLDU

Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı bir füze, İsrail’in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı bölgesine isabet etti. Bu saldırı sonucunda 6 kişi yaralandı. Husilerin, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail’e devam eden saldırıları dikkat çekiyor.

HAVALİMANI UÇUŞLARI DURDU

Yemen’den fırlatılan füze, Ben Gurion Havalimanı’nın çevresine isabet ederken, İsrailli sağlık görevlileri yaralı sayısını 6 olarak bildirdi. İsrail Havalimanı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, “Ben Gurion Havalimanı bölgesine isabet eden füzeyle ilgili bir soruşturma yürütülmektedir. Normal prosedür gereği şu anda tüm iniş ve kalkışlar durdurulmuştur” denildi.