Husilerin İHA Düşürme Açıklaması Yapıldı

HUSİLERİN İHA DÜŞÜRMESİ

Yemen’deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Seri, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili sahili üzerinde karadan havaya füzeyle ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini ifade etti. Nisan ayında düşürülen ABD’ye ait İHA sayısının 7’ye yükseldiğini vurgulayan Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri İHA sayısının toplamda 20’ye ulaştığını aktardı.

ABD DONANMASINA SALDIRILAR

Ayrıca Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde ABD donanmasına ait “Truman” ve “Carl Vinson” uçak gemilerine “çok sayıda seyir füzesi ve İHA” ile saldırı düzenlediklerini söyledi. Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberlerde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde’ye bağlı Kamaran Adası’na bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. ABD’nin Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, Yemen’in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine de 4 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. ABD saldırılarının can veya mal kaybına neden olup olmadığına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

DENİZ OPERASYONLARI TEHDİTİ

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını belirtti. Aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdular. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformunda 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini belirtti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını söyledi.