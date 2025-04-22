Husilerin İlgili Saldırılar Hakkında Bilgi Verdi

ABD’NİN HAVA SALDIRILARI

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’nin Sana ve Marib kentlerine yönelik 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD’nin saldırıları Sana’nın El-Hısn ilçesine bağlı Hurub köyü ile Marib’in Meczer ilçesine yapıldı. Daha önceki bir haberde de ABD uçaklarının, Hudeyde’ye bağlı Et-Tuheyta ilçesine 25, Marib’in Meczer ilçesine ise 2 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Saldırılardan sonra can kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ve ABD’den henüz bir açıklama gelmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husiler, önceki gün ABD savaş uçaklarının pazar akşamı gerçekleştirdiği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine 4 gün içinde izin vermesi için süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını başlatacaklarını belirtmişti.

ABD’YE YÖNELİK TEHDİTLER

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformunda orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini ifade etmişti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını vurgulayarak, devam eden saldırılar süresince deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını söylemişti.