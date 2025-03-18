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Husilerin İsrail’e Balistik Füze Saldırısı

HUSİLER SALDIRI DÜZENLEDİ

Yemen merkezli Husiler, İsrail’e yönelik bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrası, ülkenin güneyinde yer alan Beerşeba kentinde siren sesleri duyuldu ve birçok yerleşimci hızlıca sığınaklara yöneldi.

İSRAİL ORDU HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olay sonrasında, halkın güvenliği ve huzuru için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Bu tür saldırıların artması, bölgedeki tansiyonu yükseltebiliyor.

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