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Husilerin İsrail’e Operasyonları Sürüyor

YEMEN’DEKİ HUSİLERDEN OPERASYON AÇIKLAMALARI

Yemen’de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir askeri noktayı hedef aldıklarını duyurdu. Seri, “Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini” ifade etti.

KIZILDENİZ’DE ABD DESTROYERLERİNE SALDIRI

Seri, ayrıca Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki destroyerin hedef alındığını belirtti. Saldırının, kanatlı füze ve İHA’larla gerçekleştirildiğini vurguladı. Husiler, 7 Mart’taki bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmişti.

HUSİLERDEN ABD’YE UYARI

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını söylemişti.

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