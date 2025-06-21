Husilerin Sözcüsü Saldırıyı Hedef Alacak

HUSİLERİN OLASILIĞA YÖNELİK YAKLAŞIMI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İran’a yönelik potansiyel bir saldırı gerçekleşirse Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını duyurdu. Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki durumu dikkatle izlediklerini ve ülkeyi koruma amacıyla gereken meşru adımları atacaklarını belirtti.

İSRAİL’İN HAKİMİYET PLANLARI

Seri, İsrail’in bölgede tam kontrol sağlama çabalarına dikkat çekerek bu girişimin ABD’nin desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ayrıca, İsrail’in mevcut İran rejimini devirmeye yönelik çabalarının siyonist planının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırma amacıyla olduğunu iddia etti.

ABD’NİN MÜDAHALESİNE TEPKİ

ABD’nin İran’a karşı herhangi bir askeri müdahale girişiminin, İsrail’in bölgedeki kontrol çabalarına katkı sağlayacağını ifade eden Seri, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir saldırı, İslam ümmetinin bağımsızlığının ve onurunun yok sayılması, halkların köleleştirilmesi, aşağılanması, topraklarının işgal edilmesi ve kaynaklarının talan edilmesi anlamına geliyor.” Yahya Seri, olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını da ekledi.