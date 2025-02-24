Hüsn-İ Hat Ustası Hasan Çelebi Vefat Etti

HAT SANATININ USTASI HAYATINI KAYBETTİ

Hat sanatı alanında önemli bir yere sahip olan Hasan Çelebi’den üzücü bir haber geldi. “Hattatların Reisi” olarak tanınan Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi’nde tedavi altında bulunmaktaydı. Dünyanın birçok camiinde imzası yer alan ve son büyük eserleri arasında Büyük Çamlıca Camii ile Malezya’daki Sri Sendayan Camii’nin hatları bulunan Hasan Çelebi, 88 yaşında hayata veda etti.

ÖDÜLLERİ VE ESERLERİYLE TANINDI

Hasan Çelebi, Türkiye’nin en önemli hüsn-i hat sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanında eserleri bulunan Çelebi’nin yazıları, pek çok caminin kubbe, mihrap, cümle kapısı ve duvarlarını süslüyor. Uzun yıllar boyunca öğrenci yetiştiren Çelebi, geçtiğimiz yıl da Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştü.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hattat Hasan Çelebi için sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, “Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Hattat Hasan Çelebi için sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı. Bakanlık, “Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, ‘Hattatların Reisi’ kabul edilen Hasan Çelebi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” dedi. Ayrıca, “Sultanahmet’ten Büyük Çamlıca Camii’ne, Malezya’daki Sri Sendayan Camii’ne kadar birçok eserde imzası bulunan Çelebi, yetiştirdiği öğrencilerle de sanatını nesilden nesile aktardı. 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiğimiz, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’ne layık görülen son olarak da Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü alan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” eklemelerinde bulundu.

HASAN ÇELEBİ’NİN HAYATI VE SANATI

Erzurum’un Oltu ilçesine İnci köyünde 1937 yılında doğan Hasan Çelebi, 24 yaşında hat sanatına yönelerek dönemin en ünlü ustalarından dersler almayı tercih etti. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan Ta’lik-rik’a meşki alan Çelebi’nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile dünya genelinde tanınmaya başladı. Hasan Çelebi, dünya çapında 100’e yakın talebe yetiştirerek, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası haline geldi.