Hüsna Ve Sabriye Kardeşler Anıldı

ŞEHİT KIZ KARDESLER YENİDEN ANILDI

Batman’ın Sason ilçesinde, 30 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik, şehit edildikleri tepede anıldı. Topluca köyünde, PKK mensupları tarafından 27 kurşunla katledilen kardeşler, düzenlenen anma etkinliği ile yad edildi. Akrabalar ve köylüler, etkinlikte bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

ANMA ETKİNLİĞİ VE DUYGULU HATIRLAR

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, anma yapılan tepenin önemine dikkat çekti. “Bu tepede nöbette bulunan babam ve ağabeylerime yemek götürmeye çalışırken şehit edilen ve burada kanları dökülen iki melek kardeşimden bahsediyoruz” diyen Çelik, kardeşlerin neden şehit edildiğini anlattı. Hiçbir suçu olmayan bu çocukların güvenlik korucularına yemek götürürken pusu kuran teröristler tarafından şehit edildiğini aktardı. “Her biri 27 kurşun ile şehit edildi. Bu teröristlerin dini, ırkı yoktur” şeklinde konuştu.

TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Çelik, PKK’nın feshetme sürecinin, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve devletin duruşu sayesinde gerçekleştiğini belirtti. “Sürece katkı sağlayan özellikle güvenlik güçlerimize ve bu bölgenin bel kemiği olan güvenlik korucularımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar, bayrağımızı dalgalandırmak için sevdiklerini feda etti” diyerek minnet duyduğunu ifade etti.

Kardeşlerinin anmak için etkinliğe katılan Hüsna Çelik, “Şehit olan halalarımı anmak için buradayız. Şehit edildiklerinde benden daha küçüktüler. Teröristler tarafından öldürüldüler. Bir halamın adı Hüsna olduğu için benim adımı da Hüsna koydular” diye konuşarak duygularını paylaştı.