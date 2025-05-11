Hüsne Özükınacı, Ailesiyle Zor Günleri Aşıyor

HÜSNE ÖZÜKINACI’NIN ZOR GÜNLERİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremin enkazında kalması sonucu sağ bacağı ampute edilen 42 yaşındaki Hüsne Özükınacı, geçirdiği zor günleri eşi ve iki çocuğuyla birlikte geçirebiliyor. Özükınacı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde Dumlupınar Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında sıkıştı. Baba Kenan (51) ile çocuklar Kuzey (4) ve Kaan Tuna (8) kurtulurken, Hüsne Özükınacı 48 saat sonra yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Özükınacı’nın sağ bacağı tedavi sırasında diz altından ampute edildi ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Depremin ardından ailesiyle birlikte İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki İGSAŞ Yaşam Kent’teki konteynere yerleşen Özükınacı, zor günleri tensel olarak daha iyi geçirebilmek adına ailesinin desteğiyle devam ettiriyor.

EV ALMA HAYALİ YARIM KALDI

Hüsne Özükınacı, AA muhabirine, deprem gecesinde gürültüyle uyandığını dile getirerek “Enkazdayken hep çocuklarımı düşündüm. Üç gün boyunca karanlık içerideydim ama çocuklarım kurtulduğu için çok mutlu oldum.” dedi. Ev satın alma hayalinin depremin etkisiyle yarım kaldığını belirten Özükınacı, “Ev almak için eşimle çok çalışıyorduk ama maalesef başaramadık. Bulaşık makinesinde sakladığımız 150 bin liramız vardı. Kredi çekip ev almayı düşünüyorduk ama paramız enkazda kaldı. Tek isteğim çocuklarıma sıcak bir yuva sağlamaktı.” şeklinde konuştu.

YAŞAMA SEVİNCİ VE İNANCI

Bacağındaki engele rağmen hayattan kopmadığını belirten Özükınacı, “Yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm zorluklara rağmen iki çocuğumla ilgilenmeye çabalıyorum. Eşim de buna büyük destek veriyor. Çok şükür, Allah’a bana bu hayatı sunduğu için minnettarım.” ifadelerini kullandı. Kur’an-ı Kerim okuyup namaz kılarak huzur bulduğunu söyleyen Özükınacı, “Kur’an ve çocuklarımla hayatı sımsıkı tutunuyorum. Hayatımıza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı. Anneler Günü’nü çocuklarıyla geçirdiği için şanslı olduğunu ifade eden Özükınacı, tüm annelerin bu özel gününü kutladı.