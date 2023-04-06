Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalanması sonucu ameliyata girdiği öğrenildi.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici (46), kansere yakalandı. Hastalığı sebebiyle bıçak altına yatan ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu, ailesinin ve yakın çevresinin de müzisyeni yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası Şenlendirici’nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Önceki gün hastalığı sebebiyle özel bir hastanede ameliyat olan ünlü ismin bağırsağından 11 santim alındığı ve müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.