Hüsrev Paşa Camii’nde Asırlık Mukabele Geleneği

İNANÇ TURİZMİNİN MERKEZİ: HÜSREV PAŞA CAMİİ

Van’ın inanç turizmi açısından büyük bir öneme sahip olan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyor. 1567 yılında yaptırılan cami, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar burada bir araya gelerek mukabele geleneğine katılıyor ve bu sayede Ramazan’ın manevi atmosferini yaşıyor.

MUKABELESİNİN DEVAMLIĞI

Tarihi dokusu ve ruhu ile dikkat çeken cami, hem yerel halkın hem de farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ramazan süresince düzenlenen mukabele programlarının yanı sıra teravih namazları ve diğer ibadetler burada gerçekleştiriliyor. İHA muhabirine konuşan camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, “Camimizde Ramazan ayında hatimle teravih namazları kılınıyor. Bayrama 10 gün kala Peygamber Efendimizin bir sünneti olan itikafa giriliyor,” diyerek bu geleneğin önemini vurguladı.

KATILIM VE GELENEK

Koyuncu, her yıl olduğu gibi bu yıl da camide mukabele okunduğunu belirtti. “Mukabele öğle ve ikindi vakitlerinde okunuyor. Katılım bazen çok yoğunken, bazen az olabiliyor. Fakat devamlılık esastır,” dedi. Mukabele geleneğinin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ilk günden beri Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamberimizin ayetleri karşılıklı olarak okumalarından kaynaklandığını ifade etti.

MANEVİ ATMOSFER

Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, Ramazan boyunca ziyaretçi akınına uğrayarak hem inanç turizmi açısından büyük bir değer taşıyor hem de bu köklü geleneği yaşatmaya devam ediyor.