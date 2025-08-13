Hüsrev Paşa Camii’nde Uygunsuz Kıyafetler

İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN KİLİT BİR ESER

Van’da inanç turizmi açısından büyük bir öneme sahip olan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek yapı olma özelliği taşıyor. 1567 yılında yaptırılan bu cami, Osmanlı mimarisinin nadide örnekleri arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda, uygunsuz kıyafetlerle ziyaret edilmesi, cami cemaatinin tepkisini topluyor.

UYGUNSUZ GİYİM ADABI TEPKİ ÇEKİYOR

Hüsrev Paşa Camii’ne şort gibi giyim adabına aykırı kıyafetlerle girmek, cami cemaatinin rahatsız olmasına neden oluyor. Bu duruma karşı önlem alınmaması, eleştirileri artırıyor. İnanç turizmi kapsamında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken camiye, özellikle son günlerde şortlu ziyaretçilerin girdiği gözlemlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanması dikkat çekiyor. Yüksek sesle konuşan bazı ziyaretçiler, uygunsuz pozlar vererek caminin ruhuna zarar veriyor. Özellikle bir düğün sırasında gelin ve damadın cami içinde fotoğraf çektirirken yüksek sesle zılgıt atması, cemaatin tepkisini toplamış durumda. Vatandaşlar, hem tarihi mirasa hem de ibadet alanlarına saygı gösterilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.