Hüsrev Paşa Camii’nde Uygunsuz Kıyafetler Tartışması

İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ESER

Van’ın inanç turizmi açısından dikkat çeken noktalarından biri olan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser özelliği ile ön plana çıkıyor. Ancak son günlerde turistlerin uygunsuz kıyafetlerle camiyi ziyaret etmesi tartışmalara yol açtı.

UYGUNSUZ KIYAFETLERLE ZİYARET

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii, özellikle son dönemde şort gibi kısa kıyafetlerle giren turistlerin hedefi haline geldi. Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra bazı yerli turistler de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuşuyor ve uygun olmayan pozlar veriyor.

UYARILARA RAĞMEN ÇÖZÜM BULUNAMADI

Geçen hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durumun kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Camiyi ziyaret eden bazı İranlı turistler başörtüsü taksalar da, etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görülüyor. Dört dilde yazılı olan “İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir” uyarı tabelasına ise ziyaretçilerin aldırış etmediği kaydediliyor.

MANEVİYAT ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ

Cami cemaati, Mimar Sinan’ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii’nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini savunarak, ziyaretçilerin uygun kıyafetlerle camiyi ziyaret etmelerini talep ediyor. Büyükşehir Belediyesi, camide yapılan denetim için üç kadın personel görevlendirilse de, yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade ediliyor.