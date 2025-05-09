Husumetli Aileyi Tabancayla Yaralayıp Kaçtı

ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI

Samsun’un Atakum ilçesinde, Feridun S. (34) husumetli olduğu B.B. (52), eşi S.B. (54) ve oğulları Ö.F.B. (29) üzerinde bir saldırıda bulundu. Olay saat 21.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Feridun S., araç alım satımı nedeniyle yaşadığı anlaşmazlık dolayısıyla, B.B. ve ailesinin evinin önünde onlara tabancayla bacaklarından ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından, eşi Merve S. (30) ile birlikte geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından ihbarda bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralıları sağlık ekipleri, çevredeki hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. B.B.’nin durumunun ağır olduğu, ancak eşi ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerine yakın bir alanda, Feridun S. ve Merve S.’nin kaçtığı motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis, çiftin yakalanması için çalışma başlattı. Nihayetinde, Feridun S. ve eşi Merve S., Atakum ilçesindeki Büyükoyumca Mahallesi’nde, yaşadıkları evin yakınında bulunan bir noktada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete teslim edildi. Feridun S.’nin daha önce ‘kasten yaralama’ da dahil olmak üzere 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.