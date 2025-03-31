Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Kırıkkale’de, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Gece saatlerinde Yeni Mahalle’de bulunan Öğretmen Rıza Elitok Parkı’nda meydana gelen olay sonrası, kaçan 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İki grup arasında yaşanan gerilim, tartışmanın büyümesiyle bıçaklı saldırıya dönüştü.

SALDIRI VE KURBANLAR

İddialara göre, cinnet geçiren E.C.A. isimli kişi, Yusuf Akbay ile birlikte H.S., F.D. ve B.T.’yi bıçakla ağır yaraladı. Kavga sırasında ayrıca pompalı tüfekle havaya ateş edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı.

KURTARILAMAYAN KİŞİ

Yusuf Akbay, bıçak darbeleriyle sırtından ve bacağından ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki Yusuf, kurtarılamadı. Sağlık durumu kritik olan H.S., F.D. ve B.T.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından, bir araçla kaçan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan E.C.A., İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.