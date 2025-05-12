Husumetlisi Sokakta Tekrar Bıçakladı

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Mayıs gecesi saat 01.30 civarında İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi’nde karşılaşan Güney Düzyer ile aralarında bir husumet bulunan Barış İmirgi arasında sokakta hararetli bir tartışma oluştu. Kısa sürede alevlenen bu gerginlik, kavgaya dönüştü. Düzyer, cebinden çıkardığı bıçakla İmirgi’yi ardı ardına bıçakladı.

ŞOK EDİCİ SÖZLER

İmirgi yere yığılırken Düzyer, “Seni öldürürüm dememiş miydim?” diyerek bağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmirgi’nin vücuduna 11 bıçak darbesi aldığını tespit ederek, onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen İmirgi, yaşamını yitirdi.

SALDIRGANIN DURUMU

Olayın ardından saldırgan olan Düzyer, kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı ve hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.