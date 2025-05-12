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Husumetlisini Sokakta Bıçakladı

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İSTANBUL’DA KAVGA BİÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

6 Mayıs gecesi, saat 01.30 civarında, İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olayda, Cumhuriyet Mahallesi’nde karşılaşan Güney Düzyer ile husumetli olduğu Barış İmirgi arasında sokak ortasında sert bir tartışma ortaya çıktı. Kısa sürede kargaşaya dönüşen olayda, Düzyer cebinden çıkardığı bıçakla İmirgi’yi art arda bıçakladı.

DÜZYER’İN KÜFÜRLÜ TEHDİDİ

İmirgi yere yıkılırken, Düzyer “Seni öldürürüm dememiş miydim?” diyerek bağırdı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Vücuduna 11 bıçak darbesi aldığı belirlenen İmirgi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İmirgi, hayatını kaybetti.

SALDIRGAN HIZLA YAKALANDI

Saldırgan Düzyer, olayda kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu olay, Bahçelievler’de yaşanan şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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