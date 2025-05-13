Husumetlisini Sokakta Bıçakladı

OLAYIN GELİŞİMİ

6 Mayıs gecesi saat 01.30 civarında İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Burada, Güney Düzyer ile aralarında husumet bulunan Barış İmirgi arasında sokak ortasında hararetli bir tartışma başladı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve gerginlik sonrasında Düzyer, cebinden çıkardığı bıçakla İmirgi’yi ardı ardına bıçakladı.

YAŞANAN DRAM

İmirgi yere yığılırken, Düzyer “Seni öldürürüm dememiş miydim?” diyerek bağırdı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan müdahalede, İmirgi’nin vücuduna toplamda 11 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Acil ambulans ile hastaneye kaldırılan İmirgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SONUÇ VE YETKİLİLERİN ADIMLARI

Olayın ardından saldırgan Düzyer, kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Düzyer, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Bu olay, sokaklardaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.