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Husumetlisini Sokakta Defalarca Bıçakladı

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OLAYIN DETAYLARI

6 Mayıs gecesi saat 01.30 civarında İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi’nde karşılaşan Güney Düzyer ile husumetli olduğu Barış İmirgi arasında sokak ortasında sert bir tartışma başladı. Kısa süre içerisinde kargaşaya dönüşen anlaşmazlıkta, Düzyer cebinden çıkardığı bıçakla İmirgi’yi art arda bıçakladı.

TEHDİT HUSUSU

İmirgi yere yığıldığı sırada Düzyer, “Seni öldürürüm dememiş miydim?” diyerek bağırdı. Olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri, vücuduna 11 bıçak darbesi aldığı tespit edilen İmirgi’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen İmirgi’nin hayatını kaybetmesi söz konusu oldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırgan olan Düzyer, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

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