Hususların Saldırıları, 4 Ölü, 67 Yaralı

HUSİLERİN SALDIRI HABERİ

SANA, 25 Ağustos — Husilere ait el Mesira Televizyonu, pazar günü Yemen’in başkenti Sana’ya İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiğini aktarıyor. Bu saldırılar, hükümet binaları ve askeri tesisler gibi stratejik noktaları hedef alıyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR

Hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e ulaşırken, yaralıların sayısı ise 67’ye yükseldi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına ve insani krizin derinleşmesine neden oluyor.