Hususların Saldırıları, 4 Ölü, 67 Yaralı

HUSİLERİN SALDIRI HABERİ

SANA, 25 Ağustos — Husilere ait el Mesira Televizyonu, pazar günü Yemen’in başkenti Sana’ya İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiğini aktarıyor. Bu saldırılar, hükümet binaları ve askeri tesisler gibi stratejik noktaları hedef alıyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR

Hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e ulaşırken, yaralıların sayısı ise 67’ye yükseldi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına ve insani krizin derinleşmesine neden oluyor.

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

