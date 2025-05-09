Hut 8, 134,3 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

HUT 8’İN FİNANSAL SONUÇLARI

Hut 8, Nasdaq’ta işlem gören Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem odaklı enerji altyapı platformu, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket, bu dönemde 134,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 düşüş gösteren 21,8 milyon dolarlık çeyrek geliri ve yüzde 60’lık bir gerilemeye işaret eden eksi 117,7 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ile birlikte geldi.

YATIRIM DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR

Hut 8, ilk çeyrek sonuçlarının, entegre bir enerji altyapı sağlayıcısına dönüşüm sürecinde bulunduğu yoğun yatırım dönemini yansıttığını belirtiyor. Şirketin CEO’su Asher Genoot, “Sonuçlarımızda da görüldüğü üzere, ilk çeyrek bilinçli ve gerekli bir yatırım aşamasıydı. Bu çalışmanın getirilerinin önümüzdeki çeyreklerde giderek daha belirgin hale geleceğine inanıyoruz.” açıklamasıyla durumu özetledi.

AMERICAN BITCOIN’İN KURULUŞU

Şirket, American Data Centers Inc. adlı yatırımcı destekli bir şirket ile işbirliğini vurguladı. Bu, Hut 8’in ASIC madencilerinin stratejik katkısıyla oluşturulan çoğunluk hissesine sahip iştiraki American Bitcoin’in kuruluşuyla gerçekleşti. American Bitcoin, madencilik ve Bitcoin birikimine odaklanan bir “saf oyuncu” olarak konumlandı. Hut 8, “American Bitcoin’in kuruluşu sayesinde mümkün kılınan düzenlenmiş sermaye tahsis çerçevesi, yüksek performanslı bilgi işlem gibi daha düşük sermaye maliyetli işleri ölçeklendirme kabiliyetimizi güçlendiriyor.” dedi.

ASIL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İlk çeyrek sonuçlarına göre, nisan ayı başında tamamlanan büyük bir ASIC filo yükseltmesinin etkisiyle hash oranında yüzde 79 artış ve filo verimliliğinde yüzde 37 iyileşme görüldü. Hut 8, 31 Mart 2025 itibarıyla 847,2 milyon dolar değerinde 10.264 Bitcoin rezervine sahipti. Aynı zamanda, Hut 8’in Nasdaq borsasındaki hisseleri, Bitcoin fiyatının 100.000 dolar direnç çizgisinin üzerine çıkmasıyla birlikte perşembe günü yüzde 11,93 artarak 14,17 dolardan kapandı.