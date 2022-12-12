Huysuz Virjin film oluyor

Huysuz Virjin ile ünlenen Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Huysuz Virjin ile ünlenen Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor.

Bir süredir konuşulan, üç yıldır hazırlıkları süren Huysuz Virjin biyografi filmi için düğmeye basıldı. Filmin araştırma, geliştirme ve içerik oluşturma süreci Müslüm ve Bergen filmlerinin de yaratıcı kadrosu olan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Filmin senaryosu Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt ve Esen Bayazıt’a ait.

Gazeteci Yazar Gülşen İşeri, projenin araştırma sürecini, senaryo ekibi ve Erdinç Ulutaş’la birlikte yönetti. Önümüzdeki yıla damga vurması beklenen projenin baş danışmanı Armağan Çağlayan, proje avukatı ise H.Oğuz Müftüoğlu.

Alim Yapım’ın yapımcılığını, Amorf Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği Huysuz Virjin sinema filminin 2023 yılında vizyonda olması bekleniyor.