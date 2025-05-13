Hüyük’te Balık Tesisleri Denetlendi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Konya’nın Hüyük ilçesinde su ürünleri tesisleri denetimden geçiyor. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü’nde devam eden su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren deniz ürünleri işleyen tesislerde denetimler yapıyor.

BALIK FABRİKALARI KONTROL EDİLİYOR

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, deniz ürünlerini işleyip fileto haline getiren balık fabrikaları üzerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan İl ve İlçe Müdürlüğüne bağlı kontrol ekiplerinin incelemelerle rutin kontrollerini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu denetimlerin, su ürünleri üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla düzenlendiği vurgulanıyor.