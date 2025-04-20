Hüyük’te Şehitler Anısına Ağaç Dikildi

DÜZENLENEN ETKİNLİK ŞEHİTLER İÇİN

Konya’nın Hüyük ilçesinde, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla ağaç dikme ve doğa etkinliği gerçekleştirildi. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Beyşehir Feride Akkanat Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri ve personelleri, Şehitler Haftası kapsamında yapılan fidan dikme etkinliğine katıldı.

ŞEHİTLER HATIRA ORMANI

Etkinlik, Hüyük’ün İmrenler Mahallesinde oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Beyşehir KYK Yurdu Şehitler Hatıra Ormanı’nda toplandı. Burada öğrenciler ve katılımcılar, önce şehitler için dua ederken ellerini semaya açtı. Ardından, çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu. 2018 yılından bu yana şehitler anısına dikilen fidanların bulunduğu alanda, yıllık bakım çalışmaları ve temizlik faaliyetleri de yapıldı.

Bu etkinlik, doğaya katkıda bulunmak ve çevre bilincini artırmak maksadıyla düzenlendi. Programa Yurt Müdürü Mustafa Songül, Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Ahmet Taşkın ile diğer yurt yöneticileri, personelleri, üniversite öğrencileri ve çeşitli vatandaşlar katıldı.