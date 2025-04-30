Hüyük’te Servis Araçları Denetimi Yapıldı

TAŞIMALI EĞİTİMDE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Konya’nın Hüyük ilçesinde, taşımalı eğitim yapan okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim komisyonu, ilçede faaliyet gösteren servis araçlarını kontrol etmek amacıyla bir araya geldi. Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Coşkun da katıldı.

ARAÇLARIN TEKNİK DONANIMI VE HİJYEN KONTROLÜ YAPILDI

Hüyük ilçe denetim komisyonu tarafından yapılan bu denetimlerde, ilgili yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda araçların teknik donanım, temizlik ve hijyen durumu incelendi. Kontroller esnasında, servis araçlarının ruhsatları, sigorta durumları, araç içi güvenlik önlemleri ve sürücülerin gerekli belgeleri de gözden geçirildi. Sürücülere, trafik kurallarına uygun hareket etmeleri ve hız sınırlarına riayet etmeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.