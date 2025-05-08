Hüyük’te Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Hüyük ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Yunus Emre Ortaokulu’ndaki öğrencilere, Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki trafik ekipleri tarafından trafik kuralları eğitimi veriliyor. Öğrencilere eğitici broşürler dağıtılıyor.

TOPLUMDA TRAFİK BİLİNCİ GELİŞTİRİLİYOR

Hedef, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumda trafik bilincini artırmak ve ulaşım kültürünü saygı, sabır gibi insani değerlerle güçlendirmek. Etkinlikler sırasında öğrenciler, ellerindeki dövizlerle yaya yollarında durdurulan araç sürücülerinden trafik kurallarına uymalarını talep ediyor. Sürücülere trafik görevlileri ve ilgililer tarafından da çeşitli bilgiler sunuluyor.

KATILIMCILAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden ve şube müdürleri Nevin Coşkun ile Rüştü Beğendi’nin yanı sıra kolluk kuvveti mensupları ve öğrenciler de katılım gösteriyor. Bu tür etkinliklerin topluma fayda sağladığı ve öğrencilerin trafik konularında bilinçlenmesine katkı sunduğu belirtiliyor.