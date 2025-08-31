Haberler

Hüyük’te Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ MÜDAHALE

Konya’nın Hüyük ilçesinde yer alan arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan boş bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın patlak verdi. Yangının dumanlarını gören mahalleli, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana yayılmadan söndürmeyi başardı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin gayreti, olası bir yeniden alevlenmenin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

