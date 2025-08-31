Hüyük’te Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ MÜDAHALE

Konya’nın Hüyük ilçesinde yer alan arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan boş bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın patlak verdi. Yangının dumanlarını gören mahalleli, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana yayılmadan söndürmeyi başardı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin gayreti, olası bir yeniden alevlenmenin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.