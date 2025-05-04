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Huzistan’daki Kum Fırtınası Sorunları

HUZİSTAN’DAKİ KUM FIRTINASI NEDENİYLE HASTANELERE BAŞVURU

İran’ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 802 kişinin hastanelere başvurduğu açıklandı. Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, fırtınanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

SON 24 SAATTE HASTANEYE YATANLAR

Muazi, “Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 802 kişinin hastanelere başvurduğunu” belirtti. Ayrıca “Bu kişilerden 92’si hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN EVDE KALMA ÇAĞRISI

Muazi, çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin mümkün olduğunca evde kalmaları gerektiğini vurguladı.

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