Huzur-63 Uygulaması Siverek’te Gerçekleşti

UYUŞTURUCU VE SİLAHLA MÜCADELE

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 400 polisin katılımıyla “Huzur-63” uygulaması gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu etkinlik, 50 ekip ve 400 personelle birlikte 23 farklı noktada yapıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uygulama noktasını ziyaret ederek polislerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

EMNİYET ÇALIŞMALARI VE HASSASİYET

Yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Vali Şıldak, “Yaklaşık 400 personelimizin katılımıyla ilden yapılan takviye ile birlikte Siverek ilçe merkezinde güzel bir faaliyet yürütülüyor. Bizde İl Emniyet Müdürümüz ve Siverek Kaymakam Vekilimizle birlikte ekiplerimize görevlerinde başarılar diledik.” şeklinde konuştu. Şıldak, il genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için bütün birimlerin titiz ve hassas çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Vatandaşların günlük hayatlarını rahatça sürdürebilmesi için tüm suç unsurlarına karşı güçlü bir mücadele verildiğine dikkat çekti.

SONUÇLAR

Uygulama sırasında, 2 ruhsatsız silah ve 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu durum, yapılan etkinliğin etkinliğini ve kararlılığını gösteriyor.