“Huzur 63” Uygulamasında 35 Şahıs Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS SAYISI VE UYGULAMANIN DETAYLARI

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen ‘Huzur 63’ uygulaması sonunda polis ekipleri, farklı suçlardan aranan 35 şahsı yakaladı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, 47 sabit ve 29 açık alan olmak üzere toplam 179 ekipten oluşan bin 20 personelin katılımıyla geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

DENETİMLER VE YERLER

Polisler, uygulama sırasında 10 bin 111 şahıs, 2 bin 851 araç, 45 umuma açık işyeri ve 72 park bahçeyi kontrol etti. Bu denetimlerin sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alındı. Bunun yanında, 29 işyerine idari işlem uygulandı. Ekipler, 223 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı ve 15 aracı trafikten men etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Uygulama sırasında 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet mermi ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Uygulamaya Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da bizzat katıldı.