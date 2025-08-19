Huzur İstanbul Denetimi Gerçekleştirildi

HUZUR İSTANBUL DENETİMİ

Fatih’te, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla polis ekipleri ‘Huzur İstanbul’ adı altında denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler kapsamında, şüpheli olarak tespit edilen araçlar durduruldu ve sürücülerin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde bu denetimleri sürdürmeye devam ediyor.

DENETİM DETAYLARI

Fatih Turgut Özal Millet Caddesi’nde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçların durdurulmasının yanı sıra, ekipler araçların içlerinde de arama yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek vererek, bölgede güvenliği sağlamak için etkin şekilde yer aldı. Bu tür denetimler, şehirdeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.