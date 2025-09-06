Huzur İstanbul Denetimi Gerçekleştirildi

GENEL DENETİM UYGULAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İstanbul’ adlı denetimi hayata geçirdi. Bu kapsamda Beyoğlu’ndaki Taksim Meydanı’nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetim sırasında durdurulan araçlar ayrıntılı olarak arandı. Sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON

Denetime İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ayrıca, denetim sırasında polis helikopteri de havadan denetim faaliyetlerine destek verdi. Bu uygulama, güvenliği artırmayı ve asayişi sağlamayı amaçlıyor.