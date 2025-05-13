Huzur İstanbul Denetimlerinde 1017 Gözaltı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN “HUZUR İSTANBUL” DENETİMLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan “Huzur İstanbul” denetimleri sonrasında 1017 şüpheli gözaltına alındı. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen bu etkinlik iki aşamalı olarak düzenlendi. İlk aşama saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada, 1401 personel, bir polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botu ile sabit yol denetimleri şeklinde yapıldı. İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerle tamamlandı.

DENETİM SÜRESİNCE YAPILAN İŞLEMLER

Uygulama süresince toplam 335 bin 231 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar neticesinde, 557’si çeşitli suçlardan aranan 1017 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 18 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 76 fişeğe el konuldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda 1592 gram uyuşturucu madde, 133 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 625 lira, 50 avro ve 25 dolar ele geçirildi.

KABAHATLER VE TRAFİK KONTROLLERİ

Kontroller sırasında, 35 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulandı. Ayrıca 11 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı. Umuma açık 309 yerin denetlendiği bu süreçte, 4 iş yerine yasal işlem gerçekleştirildi. Trafik ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde 45 bin 205 araç ve 2 bin 807 motosiklet denetlendi. 2 bin 671 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem yapıldı, trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplam 361 bin 933 lira para cezası kesildi.

GELECEK DENETİMLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.