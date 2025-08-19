Haberler

Huzur İstanbul Uygulaması Kesinleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde ‘Huzur İstanbul’ uygulamasını hayata geçirdi. Bu denetim sürecinde araç sürücülerinin, yolcuların ve yoldan geçen şüpheli bireylerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde, sürücülerin kimlikleri kontrol edildi.

DENEYİMLİ EKİPLER DENETİMLERE DESTEK VERDİ

Uygulama, ilçe emniyet müdürlükleri ile asayiş, güvenlik ve trafik şube müdürlüklerinden gelen ekiplerin katılımıyla düzenlendi. Özellikle Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlerde, polis helikopterinden de hava desteği sağlandı. Bu sayede, denetimlerin etkinliği artırılmış oldu ve şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulamaları yapıldı.

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

