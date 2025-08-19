Huzur İstanbul Uygulaması Kesinleşti

HUZUR İSTANBUL UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde ‘Huzur İstanbul’ uygulamasını hayata geçirdi. Bu denetim sürecinde araç sürücülerinin, yolcuların ve yoldan geçen şüpheli bireylerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde, sürücülerin kimlikleri kontrol edildi.

DENEYİMLİ EKİPLER DENETİMLERE DESTEK VERDİ

Uygulama, ilçe emniyet müdürlükleri ile asayiş, güvenlik ve trafik şube müdürlüklerinden gelen ekiplerin katılımıyla düzenlendi. Özellikle Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlerde, polis helikopterinden de hava desteği sağlandı. Bu sayede, denetimlerin etkinliği artırılmış oldu ve şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulamaları yapıldı.