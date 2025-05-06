Huzur İstanbul Uygulamasında 1005 Kişi Gözaltına Alındı

UYGULAMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” uygulaması çerçevesinde toplam 1005 kişi gözaltına alındı. 5 Mayıs’ta iki aşamalı olarak düzenlenen bu uygulamanın ilk etabında, 1528 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada sabit yol kontrolü yapıldı. Uygulama sırasında bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait iki bot etkin şekilde görev aldı.

DENETİMLER VE YAKALANANLAR

Uygulamanın ikinci aşamasında ise 1408 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Toplamda 329 bin 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan, üzerinde suç aleti bulunan 1005 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca, 62 fişek ile birlikte 1688 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 247 umuma açık yer denetlendi ve 1 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

TRAFFIC CONTROLS AND PENALTIES

Trafik uygulamalarında ise 41 bin 902 araç ve 2 bin 808 motosiklet kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 2 bin 339 araç ve motosiklet ile 9 sürücüye işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 708 bin 640 lira ceza kesildi.