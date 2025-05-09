Huzur İstanbul Uygulamasında 982 Gözaltı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE YAPILAN UYGULAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla “Huzur İstanbul” uygulamasını gerçekleştirdi. Bu uygulamada toplamda 982 kişi gözaltına alındı. 8 Mayıs’ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın birinci etabında, saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada 1471 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botu görev aldı. Bu aşamada sabit yol denetimleri yapıldı. İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında gerçekleşti ve burada 1390 personel umuma açık yerlerde kontroller yaptı.

DENETİMLERDE YAPILAN TESPİTLER

Gerçekleştirilen denetimlerde 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişi ile bir arada toplamda 982 kişi gözaltına alındı. Uygulama dahilinde 40 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 46 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 1883 gram uyuşturucu madde ile 745 adet uyuşturucu hap da bulundu. Bu uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolara emniyet güçlerince el konuldu. Umuma açık 254 yer doğrultusunda yapılan denetimlerde, 2 iş yerine yasal işlem yapıldı ve 29 kişiye toplamda 23 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

TRAFİK DENETİMLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrol edildi. Bu süreçte 2 bin 639 araç ve motosiklet ile toplamda 12 sürücüye işlem yapıldı. 3 araç trafikten men edildi ve trafik kurallarına aykırılıklardan dolayı toplamda 860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.