Huzur İstanbul Uygulamasında 982 Gözaltı

GÖZALTILAR VE DENETİMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti için düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulaması çerçevesinde, toplamda 982 kişiyi gözaltına aldı. 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen uygulamanın ilk aşaması, 20.00-22.00 saatleri arasında 215 sabit noktada, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla yapıldı. Bu aşamada 1471 personel, sabit yol denetimleri gerçekleştirdi.

UMUMA AÇIK YERLERDEKİ KONTROLLER

Uygulamanın ikinci aşamasında, 22.00-23.59 saatleri arasında 1390 personel, umuma açık yerlerde denetimler yaptı. Denetimler sırasında toplam 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişi de dahil olmak üzere toplam 982 kişi gözaltına alındı. Yapılan uygulamalar sonucunda 40 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 46 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDELER VE EKONOMİK DEĞERLER

Bu denetimlerde 1883 gram uyuşturucu madde ve 745 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolar, emniyet güçlerince el konulmuş durumda. Umuma açık 254 yerin denetlendiği çalışmalarda, 2 iş yerine yasal işlem uygulandı ve 29 kişiye toplam 23 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

TRAFFIC DENETİMLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 639 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarına aykırılıklardan dolayı toplamda 860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade ediyor.