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Huzur Operasyonunda 14 Kişiye İşlem Yapıldı

HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASINDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aydın’da gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulaması sırasında jandarma ekipleri toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlattı ve çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen bu uygulamada 216 personel görev aldı.

SANAL DEVRIYE FAALİYETLERİ

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 7 şüpheli şahıs “Müstehcenlik” suçundan, 2 ilçede 5 şüpheli şahıs “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan, 1 ilçede 1 şüpheli şahıs “Atatürk Aleyhine Karşı İşlenen Suçlar” suçundan, ve 1 ilçede 1 şüpheli şahıs “Terör Propagandası” suçundan olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İşletme ve Dernek Kontrolü

Ayrıca gerçekleştirilen uygulamalarda 123 işletme ve 5 derneğin kontrolü yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 4 bin 875 şahıs incelendi ve toplamda 24 aranan şahıs yakalandı.

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