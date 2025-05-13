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Huzur Uygulaması Erzincan’da Gerçekleşti

HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde şehir merkezinde 16 ekip ve 48 polisle bir huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında Erzincan merkezde bulunan toplam 16 umuma açık yer ve mekan denetlendi.

DENETİMLERDE OLUMSUZLUK OLMADI

Bu uygulama çerçevesinde il genelinde 322 bireyin GBT kontrolü yapıldı ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Özellikle güvenlik ve huzurun sağlanması için böyle uygulamaların önemi vurgulandı.

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