Huzur Ve Güven İçin Varız

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN HUZUR VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari’nin huzuru, Türkiye’nin huzurudur.” diyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Hakkari’yi ziyaret eden Bakan Yerlikaya, öğretmenevinde düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”na katıldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Hakkari’de huzurun ve güvenin sürdürülmesi amacıyla gelinen noktayı ve suçlarla mücadeledeki kararlılıklarına dair rakamları paylaşmak istedi.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Bakan Yerlikaya, Hakkari’de bu kabine döneminde mal varlığına karşı işlenen suç oranını yüzde 47 azalttıklarını belirterek, “2 yıl önce 198 suç işlenmişken bu sayı 105’e indi.” dedi. Suçların aydınlatma oranının yüzde 88,6’ya yükseldiğini, bunun Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ifade etti. Yerlikaya, örnek vererek, “Evden hırsızlık olayları 2 yıl önce toplam 93 iken bu sayı 39’a düştü. Yani evden hırsızlıkta olay sayısı yüzde 58 azaldı. Aydınlatma oranı ise yüzde 79,5’in üzerinde” şeklinde bilgi verdi. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Yerlikaya, 2 yıl önce 71 olan bu olay sayısının 2024’te 42’ye gerilediğini aktardı.

ORGANİZE SUÇLARA KARŞI OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, Hakkari’de bu kabine döneminde gerçekleştirilen operasyonlarla 12 organize suç örgütünün çökertildiğini, 57 kişinin tutuklandığını ve 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini dile getirdi. Ayrıca, 5 ton 278 kilo uyuşturucu ele geçirildiği ve 128 şüphelinin mahkemece tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, “Hakkari’de düzensiz göçle mücadelede bu kabine dönemimizde 118 operasyon yapıldı, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.” dedi. Toplantıya katılanlar arasında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu ve diğer yetkililer de yer aldı.

VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi ve onlara hediyeler verdi. Ardından Hakkari Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik’ten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.