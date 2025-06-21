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Huzurevi Hizmete Açılıyor, Teşekkürler!

BAYBURT HUZUREVİ’NDE İNCELEME

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlanan tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Uzun süre tadilatta kalan huzurevi, artık hizmet vermeye hazır duruma geldi.

ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI

Yaşam ve bakım odalarını inceleyen Vali Eldivan, çalışmaların Haziran ayında bitirilmesinin hedeflendiğini ve planlandığı şekilde sona erdiğini aktardı. Tefrişat sürecinin ardından, binanın kısa süre içinde teslim alınarak hizmete açılacağını ifade etti.

YAŞLI BİREYLER İÇİN GÜVENLİ BİR YUVAA

Vali Eldivan, huzurevinin yaşlı bireylere huzur, güven ve sıcak bir yuva sunacağını vurguladı. Çalışmalarda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Huzurevinin yakın bir tarihte hizmete gireceği duyuruldu.

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