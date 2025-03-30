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Huzurevi Sakinleri Bocce İle Buluştu

BOCCE OYUNU İLE YETENEKLER SERGİLENDİ

Bilecik Huzurevi sakinleri, sosyal etkinlikler kapsamında ‘Bocce’ oyunu ile yeteneklerini gösterdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık’ konulu söyleşide huzurevi sakinleriyle buluştu. Programda, katılımcılara atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre dostu alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler verildi. Huzurevi sakinleri, doğaya duyarlı bir yaşam sürdürmenin gerekliliğini vurgulayan bu söyleşiye büyük ilgi gösterdi.

ETKİNLİKTE KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Etkinliğin sonunda, huzurevi sakinleri bocce oyununda yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşadı. Sporun ve sosyalleşmenin bir araya geldiği bu organizasyon, renkli görüntülerle sona erdi. Huzurevi sakinleri, yapılan etkinlikle hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

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